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أسقف جنوب سيناء يفتتح مبنى الخدمات بكاتدرائية شرم الشيخ.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:54 م
أسقف جنوب سيناء يفتتح مبنى الخدمات بكاتدرائية شرم الشيخ.. صور جانب من الافتتاح
كتب مايكل فارس

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افتتح الأنبا ابوللو أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبى العامر ببريه سيناء، والأنبا بافلى، أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية، مبنى الخدمات العامة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، أمس، بعد أن تم تجهيزه ليستقبل نشاطات شبابية ومجتمعية مختلفة.
 
وأعلنت مطرانية سيناء الجنوبية، افتتاح مبنى الخدمات العامة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ونشرت عددا من الفيديوهات للافتتاح، وتجيهزات المبنى.
 
 
جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح (4)

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح (5)

 
 

 
 

 


اسقف جنوب سيناء

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الانبا ابوللو

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