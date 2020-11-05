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أسعار النفط تسجل 40.59 دولار لبرنت و38.55 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:35 م
أسعار النفط تسجل 40.59 دولار لبرنت و38.55 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 40.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 64 سنتا أو ما يوازي 1.55٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38.55 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 60 سنتا أو ما يوازي 1.53٪.
 
وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاصا مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وفقا لرويترز حيث توقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.
 
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو لدعم الأسعار وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميا في يناير.

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