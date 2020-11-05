أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 5-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.70 ريال سعودى.
وصعدت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.
ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.
ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 231.70 ريال بما يعادل 61.77$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 212.39 ريال بما يعادل 56.63$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 202.74 ريال بما يعادل 54.05$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 173.77 ريال بما يعادل 46.33$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 135.16 ريال بما يعادل 36.04$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 115.85 ريال بما يعادل 30.89$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,206 ريال بما يعادل 1,921$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,622 ريال بما يعادل 432.43$
سعر كيلو الذهب
بنحو 231,696 ريال بما يعادل 61,775$
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