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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:02 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5-11-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 5-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 17 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم  العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة للخدمات التعليمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن شرق الدلتا، الألومنيوم العربية، مصر للزيوت والصابون، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.
 

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 269.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.9 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.15%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.
  
ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.8 مليون جنيه،  27.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.9 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1152 نقطة.
 
وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.
  
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.
 
- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 21.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.
 
- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 11.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.
 
- الإسماعيلة مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.99%.
 
- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%.
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 32.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.01%.
 
- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.
 
- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 23.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.
 
- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 136.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.
 
- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر  إغلاق 11.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.
 
 
 

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