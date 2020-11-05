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أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور.. إنفوجراف

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:02 م
أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور.. إنفوجراف سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 5/ 11 / 2020 فى سوق السمك بالعبور :-
 
 
البلطى المزارع " 1 "  21 – 24 جنيها للكيلو 
 
البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها  للكيلو 

البلطى الأسوانى 17 – 37  جنيها للكيلو 

البلطى الفيليه  30 – 100 جنيها 

البوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو 

البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . 

المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو 

مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو 

المرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو 

سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو 

البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو
 
السمك الثعابين 50 – 210 جنيها  

المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو  

المكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو 

المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو 

برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو 

موسى 65 – 85 جنيها للكيلو  

القشر بياض  65 – 85 جنيها للكيلو 

البياض الأملس  " 1 "  65-85 جنيها للكيلو 

البياض الأملس " 2  "     25 – 35 جنيها للكيلو 

القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو

الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو 

الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو

الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو  

الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو 

الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو 

السبيط والكالميارى و السابيا  110 – 170 جنيها الكيلو 

الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو . 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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