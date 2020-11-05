اليوم السابع
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الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:09 م
خالد صلاح
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خلال المؤتمر السنوى للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم...

أدوية جديدة لإنقاص الوزن وعلاج أمراض السمنة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 05:15 م
أدوية جديدة لإنقاص الوزن وعلاج أمراض السمنة

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د. إيناس شلتوت: الأدوية تحتوى على مادة "ليراجلوتايد" لكفاءتها فى تقليل الوزن عالميا
 

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فى إطار الاطلاع على المستجدات العالمية والمتعلقة بأمراض السكر يناقش المؤتمر السنوى الـ 16 للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، والذى يقام يوم 28 أكتوبر ولمدة 4 أيام، الأبحاث الحديثة عن مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخرى ومضاعفاته، وعن كيفية اكتشافها المبكر، وكيفية التعامل معها، وكيفية الوقاية من مرض السكر ومن مضاعفاته، والأدوية الحديثة فى علاج مرض السكر.

 

 ونظرا للظروف الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا، تم عقد المؤتمر بشكل افتراضي من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لاستضافة الفعاليات وهى الوسيلة الحديثة لمستقبل تبادل المعلومات.

 

وقالت د. إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة كليه طب القصر العينى وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكر(EASD)  ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، أن المؤتمر يحظى بوجود 35 متحدثا عالميا من رؤساء جمعيات السكر فى 22 دولة منها (الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، النرويج، إيطاليا، أوكرانيا، روسيا، كرواتيا، مسادونيا، الإمارات، المغرب الدنمارك، البرتغال، ألبانيا، بوسنيا، لبنان، تركيا، سوريا، الأردن ،باكستان، بحرين، الهند) مما يعطى المؤتمر قيمة علمية ويتيح فرصة تبادل الخبرات والمعلومات الحديثة بين جميع دول العالم، بالإضافة إلى وجود 100 أستاذ مصرى من جميع الجامعات المصرية، وذلك طوال فترة المؤتمر الذى تمتد ساعات العمل به إلى 32 ساعة من خلال 80 محاضرة، تحت الرئاسة الشرفية لكل من الدكتور رأفت رشوان والدكتور عمرو عبد الوهاب نائب رئيس الجمعية والمؤتمر.

 

وأضافت الدكتورة إيناس شلتوت، أن المؤتمر يتضمن جلسات هامة لمناقشة مرض السمنة وعلاقتها بالأمراض الاخرى واهمها مرض السكر، كما أعلن عن الادوية الحديثة التي ستكون موجودة في مصر في مجال علاج السمنة، من خلال استعراض نوع جديد من العلاجات التي تعتبر نقلة نوعية جديدة في علاج مرض السمنة، ويتم استخدامه عالميًا لأغراض إنقاص الوزن، ومعالجة أمراض السمنة لما تحتويه من مادة "ليراجلوتايد" الفعالة، والتي اثبتت التجارب والأبحاث كفاءتها في اغراض تقليل الوزن عالميا.

 

 

ويستضيف المؤتمر الدكتور أندرو بولتون كرئيس شرفي، الرئيس الحالي للاتحاد الفدرالي الدولي لأمراض السكر والرئيس السابق لأهم جمعيات السكر في العالم وهي الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض السكر، والذي سيلقى محاضرة مهمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى جانب محاضرة أخرى للدكتور أندرو بنخي، وهو الرئيس القادم للاتحاد الفدرالي الدولي. وسيتضمن المؤتمر الذي يحظى بالاعتماد من الهيئة المصرية للتعليم الالزامي للأطباء، جوائز علمية لأفضل الابحاث والمقالات والنشاط العلمي المقدمة من الأطباء الشباب اقل من 35 عاما، وذلك خلال المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمع عالمي يعمل في مجال السكر لخدمة مرضى السكر وايضا لتقديم البحث العلمي والمؤتمرات الطبية في مجال مرض السكر بمشاركة عدد من شركات صناعة الدواء منهم نوفو نورديسك وذلك على مدار أيام المؤتمر.

 

 


المؤتمر السنوى للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم

الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم

امراض السكر

ايناس شلتوت

الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض السكر

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