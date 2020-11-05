اليوم السابع
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أبرز 9 معلومات عن مقر مديرية أمن الجيزة الجديد بعد افتتاحه

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:15 ص
أبرز 9 معلومات عن مقر مديرية أمن الجيزة الجديد بعد افتتاحه مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف - تصوير سيلمان العطيفى

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افتتح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، بتقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوى مع محور 26 يوليو، وفي الفيديو التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المقر الجديد. 
 
-الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة
 
- اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة شاركا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية مراسم الافتتاح 
 
- مديرية أمن الجيزة تم نقلها من المبني القديم المجاور لميدان النهضة إلى المقر الجديد بتقاطع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو 
 
-المقر الجديد تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية وملحق به عدد من المباني الخدمية 
 
- يضم المبني غرفة إدارة أزمات حديثة مزودة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة
 
- يضم المقر الجديد مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، مجهز بأحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية
 
- تم تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 
 
- الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، الجديد عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة
 
- المبني تم تنفيذه في إطار الخطط التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

افتتاح مديرية أمن الجيزة (1)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (1)

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (2)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (2)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (3)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (3)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (4)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (4)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (5)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (5)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (6)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (6)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (7)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (7)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (8)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (8)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (9)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (9)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (10)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (10)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (11)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (11)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (12)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (12)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (13)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (13)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (14)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (14)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (15)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (15)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (16)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (16)

 

 

افتتاح مديرية أمن الجيزة (17)
افتتاح مديرية أمن الجيزة (17)

 


افتتاح مديرية أمن الجيزة

المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

رئيس الوزراء

أمن الجيزة

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