CNN: بايدن يتجه للفوز بولاية ميشيجان الحاسمة وأصواتها الـ16..وحسم السباق

كتبت رباب فتحى

توقعت سى إن إن، إن المرشح الديمقراطى سيفوز بولاية ميشيجان، وقالت إن هناك 16 صوتًا انتخابيًا على المحك في الولاية الحاسمة.

يتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 270 صوتًا انتخابيًا.

وإذا فاز بايدن بميشجان، فإن فرصته للفوز بالرئاسة تزيد بشكل كبير، وسيكون أمامه ولاية نيفادا للفوز بها وحسم السباق.

قال المرشح الديمقراطى، جو بايدن إن ليلة أمس أثبتت أن الديمقراطية هى نبض قلب هذه الأمة، مثلما كانت قبل قرنين، ورغم استمرار الوباء، إلا أن المزيد من الأمريكيين شاركوا فى هذه الانتخابات.

وأضاف أن السلطة تنبع من الشعب لأنهم يختارون بإرادتهم من يفوز فى الانتخابات الأمريكية، وأكد أنه لن يعلن الفوز لكنه اقترب من الفوز وبعد انتهاء التصويت ، سنكون نحن الفائزون.

وقال إنه كسب ويسكونسن، ويتقدم فى ميتشجان، معربا عن تفاؤله حيال بنسلفانيا، حيث فاز بـ73% من التصويت بالبريد هناك.

وأكد أنه ترشح كديمقراطى، لكنه سيعمل وسيمثل جميع الأمريكيين، داعيا إياهم لتوحيد الصف والتعافى والعمل معا من أجل مستقبل لهم جميعا. ودعا الأمريكيين للتوقف عن "الخطاب القاسى"، معترفا أن المسألة لن تكون سهلة لإعادة البلاد على صف الوحدة مرة أخرى، قائلا إنه ليس ساذجا لكنه يعلم أن هذ المسار الصحيح.

وتحدث جو بايدن، من مركز تشيس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير وهو نفس المكان الذى قبل فيه ترشيح الحزب الديمقراطي في أغسطس، هو وكامالا هاريس.

وقال أحد مساعديه إن الخطاب سيكون شبيهاً بخطاب رئاسي. وانضمت إليه المرشحة المرشحة السناتور كامالا هاريس.