6 طرق تزيد مستويات فيتامين د فى الجسم.. منها المأكولات البحرية

كتبت إيناس البنا

أثبت وباء COVID-19 أنه اختبار لأنظمة المناعة لدينا، لذا يجب على الشخص أن يستهلك نظامًا غذائيًا مناسبًا مليئًا بالعناصر الغذائية للنجاة من الوباء. فيتامين د هو أحد العناصر الغذائية المهمة لجسمك، وهذه المغذيات مطلوبة لمختلف وظائف الجسم، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف عظامك، ويمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام وأمراض أخرى، وقد يساعد فيتامين د والكالسيوم في الحفاظ على عظامنا وعضلاتنا وأعصابنا قوية وصحية.

في الواقع، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشخص الذي يعاني من مرض فيروس كورونا الجديد غالبًا ما يكون لديه مستويات منخفضة من فيتامين د في الجسم. ويحتاج المرء إلى معرفة مصادر زيادة مستويات فيتامين د. لذلك حتى الأطباء الآن يوصون بزيادة تناول فيتامين د ، حتى يمكنك حماية جسمك من مشاكل التنفس والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism ، فإن الأشخاص الذين يعانون من Covid-19 ولكن لديهم مستويات مناسبة من فيتامين D في الجسم لديهم ميل أقل للإصابة بالفيروس ويمكن أن يمنعوا خطر الوفاة.

طرق سهلة لزيادة فيتامين د



لا يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام فحسب ، بل يحمينا أيضًا من الأمراض والالتهابات من خلال تعزيز جهاز المناعة في الجسم، وفي الواقع ، يمكن أن يكون فعالًا في تقليل جرعة السكري والأنسولين، وبالتالي، من المهم زيادة مستويات فيتامين د في جسمك، وفيما يلي 6 طرق للقيام بذلك:

1. التعرض لأشعة الشمس



للحصول على بنية عظام قوية، يحتاج جسمك إلى فيتامين د، حيث يساعد التعرض لأشعة الشمس جسمك في توفير الطاقة لتفكيك فيتامين د، ويمكن أن يكون للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس تأثير إيجابي في زيادة مستوى فيتامين د في الجسم.

2. الحقن العضلي



إذا لم تكن قادرًا على تعريض جسمك للشمس مباشرة، فيمكنك الحصول على حقنة واحدة من الحقن العضلي، بعد ذلك ، يمكنك الحفاظ على كمية فيتامين د في جسمك وفقًا للجرعات التي يصفها الطبيب

3. المأكولات البحرية



يمكن أن يساعد استهلاك العديد من المواد الغذائية في أن تكون مصدرًا غنيًا بفيتامين د وأحدها المأكولات البحرية، حيث لوحظ أن أسماك المياه الباردة هي مصدر جيد لفيتامين د. على سبيل المثال ، يحتوي السلمون على كمية جيدة من فيتامين د بشكل طبيعي.

5. صفار البيض



البيض يصلح لوجبات الإفطار والغداء والعشاء أيضًا، وتعتبر مصدرًا مناسبًا للحصول على فيتامين د، لذلك ، تذكر استخدام البويضة الكاملة لزيادة مستويات هذا العنصر الغذائي في جسمك.

6. الجبن



إذا كان التعرض لأشعة الشمس غير ممكن ، فإن الجبن هو أيضًا عنصر غذائي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لفيتامين د، فيمكن أن يحتوي الجبن بشكل طبيعي على ما يزيد عن 30 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب واحد.

كانت هذه بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة مستويات فيتامين د في جسمك. لقد لوحظ أنه يمكن أن يجعل مناعتك أقوى ويقلل من مخاطر الأعراض والمشاكل المختلفة لدى الشخص الذي يعاني من Covid-19. لذلك ، من المهم متابعة استهلاك المحتوى الغذائي في جسمك.