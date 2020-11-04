اليوم السابع
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الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:04 م
خالد صلاح
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3.48 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من 2020

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:57 ص
3.48 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من 2020 الدرهم الإماراتى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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بلغ إجمالي ايرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم وذلك وفقا لما أظهرته الاحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية اليوم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي هذا المؤشر الإيجابي الجديد في الاداء المالي في ميزانية الحكومة الاتحادية معززا لما تم الإعلان عنه أمس الأول في أداء الحساب المالي الحكومي الموحد "محلية واتحادية" والذي تجاوز فيه قيمة الفائض المتحقق 17 مليار درهم.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن بلوغ الإيرادات في الميزانية الاتحادية لهذا المستوى جاء بدعم من بند الإيرادات الأخرى "يشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية وغيرها من الإيرادات" والتي وصلت قيمتها الى 35.574 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2020، مستحوذا بذلك على 88.5% من اجمالي الإيرادات المتحققة.

وعلى مستوى المصروفات فقد وصلت قيمة الانفاق على التعليم 4.454 مليار درهم، يشكل 12.1% من إجمالي المصرفات في نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما بلغ على الصحة 3.39 مليار درهم تقريبا وبنسبة 9.2%.

وبلغت قيمة الانفاق من خلال وزارة تنمية المجتمع نحو 2.35 مليار درهم فيما وصلت المصروفات الاتحادية الأخرى 12.464 مليار درهم، تشكل ما نسبته 34% تقريبا من إجمالي المصروفات المسجلة في نهاية الربع الثالث من العام 2020.

يشار إلى أن إيرادات الحكومة الاتحادية في نهاية الربع الثاني من العام 2020 بلغت 24.997 مليار درهم فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

 


الجهات الاتحادية

فائض الميزانية

الامارات

ميزانية الحكومة الاتحادية

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