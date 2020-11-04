20 ٪ من مرضى كورونا ظهرت عليهم أعراض الجهاز الهضمى فقط

كتبت إيناس البنا

وفقًا لمراجعة الدراسات الأكاديمية المنشورة في مجلة Abdominal Radiology ، وجد أن 1 تقريبًا من كل 5 مرضى مصابين بـ COVID-19 قد تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي فقط، وتشير نتائج المراجعة إلى أن أخصائيي الأشعة في البطن بحاجة إلى أن يظلوا يقظين أثناء الجائحة أثناء تصوير المرضى.

تختلف أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بـ COVID-19 على نطاق واسع، ولكنها يمكن أن تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن العامة.

وأفاد الباحثون الذين أجروا المراجعة أن 18 % من المرضى ظهرت عليهم مثل هذه الأعراض، في حين أن 16 % من حالات COVID-19 قد تظهر فقط مع أعراض الجهاز الهضمي.



أرعاض الجهاز الهضمى على مرضى كورونا

وقال الباحثون بجامعة ألبرتا في كندا: إن هناك قدرا متزايدا من المؤلفات التي تظهر أن أعراض البطن هي عرض شائع لـ COVID-19"، حيث قام الباحثون، بفحص نتائج 36 دراسة نُشرت حتى 15 يوليو للوصول إلى استنتاجاتهم.

بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي، فقد حددوا أيضًا العلامات المحتملة التي يجب على أطباء الأشعة البحث عنها أثناء إجراء تصوير البطن الذي قد يكون دليلًا على الإصابة بعدوى COVID-19، وتشمل هذه العلامات التهاب الأمعاء الدقيقة والغليظة والهواء داخل جدار الأمعاء (الالتهاب الرئوي) وانثقاب الأمعاء (استرواح الصفاق)، وقال الباحثون إن العلامات نادرة جدًا ويمكن أن تشير إلى مرضى مصابين بمرض متقدم.

وأضاف الباحث: "رؤية هذه الأشياء لا تخبرنا بالضرورة أن المريض مصاب بـ COVID-19"، فيمكن أن يكون من مجموعة متنوعة من الأسباب المحتملة، ولكن أحد هذه الأسباب المحتملة هو العدوى من الفيروس ، وفي بيئة ينتشر فيها COVID-19 بشكل كبير ، فإنه شيء يجب مراعاته وربما رفعه كاحتمال للطبيب المحول. "