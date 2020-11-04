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وزير الخارجية يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بتأسيس جامعة سنجور بالإسكندرية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:28 م
وزير الخارجية يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بتأسيس جامعة سنجور بالإسكندرية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مُسجلة بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على افتتاح الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "سنجور" بالإسكندرية، حيث أثنى على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجامعة في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها الارتقاء بالقارة، وعلى المكانة المرموقة التي أصبحت تعتليها الجامعة كإحدى أفضل هيئات الدراسات العليا.
 
 
 
واستعرض خلال كلمته الدور الذي تقوم به مصر في أفريقيا وخاصة خلال توليها العام الماضي رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسياستها الثابتة التي تستهدف النهوض بالقارة، وتمسكها بالعمل الأفريقي المشترك، وحرصها علي اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ ومن بينها دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ، مع تفعيل سياسة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في ضوء ريادة رئيس الجمهورية لهذا الملف على المستوى القاري، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.
 
 
 
كما أشار  وزير الخارجية إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية في ضوء أزمة جائحة الكورونا نظراً لما تعرضت له اقتصادياتها من ضغوط شديدة في التوقيت الذي كانت تستعد فيه لمرحلة الانطلاق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما أشار إلي وقوف مصر بجانب أشقائها في القارة مبرزاً تقديم مصر لمساعدات طبية للعديد من الدول الأفريقية.
 
 
 
أكد شكري كذلك على استمرار مصر في تقديم كل الدعم الُممكن لجامعة سنجور وطلبتها والوقوف بجانب العملية التعليمية المتميزة بها، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل تيسير عمل الجامعة والعملية التعليمية بها، داعياً الطالبات والطلبة التعرف على حضارة مصر وثقافتها كجزء من قارتهم الأفريقية يفخر بالانتماء لها ويعتز بتواجدهم فيه.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى استضافة مصر لمقر جامعة سنجور منذ عام 1989، حيث تمنح درجة الماجستير في التنمية ويدرس بها سنوياً أكثر من مائتي طالب من كافة الدول الناطقة بالفرنسية، وخَرَجَت على مدار ثلاثين عاماً الآلاف من الكوادر الإفريقية العليا التي تتولى مناصب مرموقة في بلادها وعلى المستوي الدولي.
 
 
 

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