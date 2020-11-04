اليوم السابع
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وزارة التخطيط تعلن غلق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومى فى 7 نوفمبر

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:57 م
وزارة التخطيط تعلن غلق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومى فى 7 نوفمبر الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد حمادة

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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحث المتقدمين على استكمال وبيانات ترشحهم لضمان دخولهم إلى مرحلة التقييم

الجائزة ستذهب للأكثر تميزا ممن تتوافر به شروط الترشح مع تحقيق المعايير الموضوعة علي الوجه الأكمل

عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، وما تم من إضافات علي معايير وفئات الجائزة للعام الحالي يراعي شمول كل فئات المجتمع

 

 
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إغلاق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي يوم 7 نوفمبر 2020، وذلك فى دورتها الثانية.   
وفي هذا الإطار حثّت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي على استكمال أوراق تقدمهم وبياناتهم لضمان دخولهم إلى مرحلة التقييم قبل الموعد النهائي للترشح.
 
وأشارت السعيد إلى أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري، ودعم التنافسية المؤسسية، مشيرة إلى أن هدف الجائزة يتمثل في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن.
 
وقالت هالة السعيد إن الجائزة ستذهب للاكثر تميزا ممن تتوافر به شروط الترشح مع تحقيق المعايير الموضوعة علي الوجه الأكمل، مشيرة إلي أن عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، وأن ما تم من إضافات علي معايير وفئات الجائزة للعام الحالي يراعي شمول كل فئات المجتمع.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تطبيق فكرة جائزة التميز يعود لحرص الدولة علي الارتقاء بكفاءة الخدمات والعمل الحكومي بما ينعكس بإيجابية على المواطن؛ حيث تدعم الجائزة نشر ثقافة المنافسة بين الأفراد والمؤسسات بما يسهم في تطوير كفاءة العمل بها.
 
ومن جانبه قال خالد مصطفي، المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي إن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، لافتًا إلي إضافة مكاتب التموين، و مكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد من حوالي 400 إلى مايزيد عن 2000 فيما يتعلق بفئة الخدمات وذلك بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي.
 
 

التميز الحكومي

وزارة التخطيط

جائزة التميز الحكومي

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