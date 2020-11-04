هبوط بورصة مسقط للجلسة الرابعة على التوالي.. وتراجع 4 أسهم

كتبت أمنية جلال

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% خاسراً 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3535.970 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 470.8 ألف ريال عبر تنفيذ 163 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.90%، ثم سهم، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.75%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 1.38%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.37%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 238.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مسندم للطاقة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تعيين نجلاء زهير الجمالي كعضو جديد لمجلس الإدارة، وسيتم عرض هذا التعيين في الاجتماع العمومي القادم للموافقة عليه.