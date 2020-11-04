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ننشر نص قانون الصكوك السيادية الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:35 م
ننشر نص قانون الصكوك السيادية الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

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ينشر "اليوم السابع" نص قانون الصكوك السيادية الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تقرر عرضه على مجلس النواب. وتستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول فى عالم التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.
 
والقانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 
وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
 

وزارة المالية

المالية

مشروع قانون للصكوك السيادية

مجلس النواب

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