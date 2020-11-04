نقل الفنانة نشوى مصطفى للمستشفى لعلاجها من فيروس كورونا

كتبت هند مختار

أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عن تواصل وزارة الصحة مع الفنانة نشوى مصطفى ونقلها لأحد المستشفيات العلاج .

وكانت نشوى مصطفى قد أعلنت من خلال بوست كتبته عبر حسابها على موقع فيس بوك،"بموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى.