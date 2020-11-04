"نقابة الأسنان" تطالب الأعلى للإعلام تشكيل لجنة لمراجعة محتوى البرامج الطبية

قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث الرسمى باسم النقابة، إن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب خلال اجتماع مع النقابة، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، بعقد اجتماع مع ممثلى اتحاد المهن الطبية، مُعلنا أن الاجتماع بداية من سلسلة الجلسات للتعاون بين النقابات والمجلس، مشيرا إلى أن رئيس الأعلى للإعلام أكد أن المجلس لا يمانع من ظهور الأطباء بشكل إعلامى، بشرط أن يكون الإعلان مبنى على توثيق علمى ومن أهل للثقة والعلم.

وأوضح مسعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة طالبت بتشكيل لجنة من خلال النقابة العامة لأطباء الأسنان، للإشراف على المواد الإعلامية، لمراجعة مضمون البرنامج فى حالة كانت الحلقات مُسجلة، ومنح تصريح للطبيب قبل ظهورة فى البرنامج فى حال كانت الإذاعة مباشرة، بعد اطلاعه على بنود ميثاق الشرف الإعلامى، ومن ثم يتم محاسبته بناء على نصوصها فى حال مخالفته لها.

وكان الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، قد أعلن عن إعداد ميثاق جديد لتنظيم ظهور الأطباء عبر المحطات الفضائية لتقنين الأمر، كما أن هذا الميثاق سيشمل الإعلان عن المستحضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعى ايضا، قائلا: الهدف الحفاظ على صورة الطبيب وصحة المواطن فى نفس الوقت، والبعض يقوم بالترويج لمنتجات بخصومات وما شابه ولسنا سوبر ماركت لابد من تقنين وضبط هذه المنظومة للحفاظ على الصحة العامة وصورة الطبيب فى نفس الوقت.

وأكد هيكل، أنه سيتم مراجعة المحتوى العلمى والأخلاقى، وهناك مذكرة يتم إعدادها حتى يكون الميثاق شاملاً، لافتا إلى واقعة إلقاء القبض على صاحب إحدى الشركات الذى روج لأحد المنتجات الغذائية على أساس أنه علاج للتخسيس، مشددا على ضرورة انتهاء هذا الأمر.