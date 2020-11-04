اليوم السابع
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نصائح تهمك للتعامل مع الكهرباء فى حالة سقوط أمطار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:00 ص
نصائح تهمك للتعامل مع الكهرباء فى حالة سقوط أمطار أمطار - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه من منطلق حرصه على نشر الوعى بين مستهلكى مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، نظرا للأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:
 
1. - الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).
 
2. إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
 
3. - الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
 
4. الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.
 
5. - يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 
 

الكهرباء

سقوط الأمطار

التعامل مع الكهرباء

اخبار مصر

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