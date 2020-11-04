نادى القضاة يستنكر اتخاذ واقعة طفل المرور ذريعة للنيل من رجال القضاء

كتب محمد أبو عوض

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يستنكر بأشد العبارات تمادى بعض مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام فى اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضى الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصرى، وتأكيد مجلس إدارة نادى القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله .

ويؤكد نادي قضاة مصر، رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن، وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدى على صون القضاء والتربص به.

ويطالب نادى قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدى لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيسى فى الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق.

وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذى يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.