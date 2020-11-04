نائب رئيس جامعة حلوان: منصة الجامعة التعليمية تشمل الاختبارات الإلكترونية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن منصة الجامعة التعليمية تتيح العديد من الخدمات التعليمية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسى بما يضمن تطبيق منظومة التعليم الهجين .

وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المنصة تتيح خدمة رفع الفيديوهات التعليمية وعقد الاجتماعات أون لاين وتحميل المقررات الدراسية بالإضافة إلى إمكانية إجراء اختبارات الطلاب من خلالها بتطبيق الاختبار الإلكترونى، وذلك لضمان استمرار المنظومة التعليمية بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان فى تصريحاته إلى أن المنصة تطبق فى جميع المقررات الدراسية، لافتا إلى أن هناك رفع للمقررات الدراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس على حسب المقرر والتدريس، موضحا أن الجامعة بدأت العام الجامعى الجديد وتم رفع جزء كبير من المقررات على المنصة وإتاحتها للطلاب وفقا للجدول الزمنى للمقرر الدراسى.



كانت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان كثفت جهودها فى تنظيم ندوات حول منظومة "التعليم الهجين" المقرر تطبيقها مع العام الدراسى الجديد، بالتزامن مع اقتراب العام الجامعى الجديد، وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوات "التعليم الهجين"، بحضور عدد كبير من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام بالكليات.

