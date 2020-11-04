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موجز الاقتصاد: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:04 م
موجز الاقتصاد: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب الدكتور محمد معيط - وزير المالية
كتب أحمد حسن

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نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأربعاء  4 -11 - 2020 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها  توقيع قناة السويس لبروتوكول مع الشركة المصرية الصينية للاستثمار، وإعلان وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك وإحالته للنواب، بالإضافة إلى إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء زياة قيمة الصادرات خلال عام 2019 إلى  4.1 % ..وغيرها ..

قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الصينية للاستثمار

شهد الفريق أسامه ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد عادل فتحي، رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمار، مراسم توقيع برتوكول التعاون المشترك بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الشركة بمبنى الإِرشاد بالإسماعيلية.

 

 

وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

وزير الإسكان يلتقي محافظ الوادى الجديد لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور قيادات وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، وتشمل، مشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.

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4.1 % إرتفاع في قيمة الصادرات خلال عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 وفيما يلي أهم المؤشرات.

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مصرف لبنان المركزى: يجب على الحكومة تقديم كامل حساباتها للتدقيق الجنائى

قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية.

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية.

مسئول مصرفي: 400 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي منذ تحرير سعر الصرف

كشف مسئول مصرفي عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.

 


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