منشآت الحماية من السيول تنجح فى حصاد الأمطار على مدن جنوب سيناء

كتبت أسماء نصار

تعرضت بعض مدن محافظة جنوب سيناء، لأمطار غزيرة، تم معاينتها ومدى احتياجها لأعمال صيانة وكذلك تقدير كمية المياه المحتجزة.



وفى التقرير التالى نرصد كميات المياه التى تم حصادها:



1- مدينة الطور بحيرة الاعوج وهي تحت الإنشاء استوعبت 200 ألف متر مكعب



2- سد ميعر وهو تحت الإنشاء حجز كمية مياه تقدر بحوالى 25 ألف متر مكعب



3- سد حبران وهو تحت الإنشاء حجز كمية 2000 متر مكعب



4- مدينة دهب سد الجيبي حجز كمية 300 ألف متر مكعب



4- مدينة طابا بحيرة 1 وهى تحت الإنشاء حجزت 20 ألف متر مكعب



5- مدينة نويبع بحيرة النقب 1 حجزت 50 ألف متر مكعب



6- بحيرة 2 النقب حجزت 100 ألف متر مكعب



7- سد شبيحة حجز 100 ألف متر مكعب



8- مدينة كاترين بـ1 بوادى الشيخ حجزت 10 آلاف متر مكب، بـ2 بوادى الشيخ حجزت 75 ألف متر مكعب، وخزان أرضى 1200 متر مكعب.