اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشارة حملة بايدن: سنعلن الفوز بمجرد الوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:55 م
مستشارة حملة بايدن: سنعلن الفوز بمجرد الوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا جو بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت أنيتا دن، كبيرة مستشاري حملة بايدن، مرة أخرى اليوم، على أن الحملة واثقة من حصولها على 270 صوتًا انتخابيًا، قائلة إن المرشح الديمقراطى، جو بايدن سيعلن النصر بمجرد أن تعتقد الحملة أنهم وصلوا إلى هذا الرقم، بغض النظر عما إذا كانت وسائل الإعلام  ستعلن من الفائز فى السباقات.

وقالت دن للصحفيين: "أعتقد أنه في نهاية اليوم قلنا دائمًا أن الهدف كان الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا ونشعر بثقة كبيرة أنه بعد فرز الأصوات، سيكون هذا هو الوضع الذي سيكون فيه التصويت: أعلى من 270".

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن سيعلن النصر حتى لو لم يتم حسم جميع نتائج الولايات من قبل الشبكات، أجابت: "إذا شعرنا بالراحة أنه حصل على 270 صوتًا انتخابيًا، نعم، سنعلن".

وقالت جين أومالي ديلون، من حملة المرشح الديمقراطى، جو بايدن  في مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين يوم الأربعاء "ادعى رئيس الولايات المتحدة زوراً أنه فاز بهذا السباق ثم طالب بإيقاف عد الأصوات.. لنكون واضحين بشأن شيء ما، إذا حصل دونالد ترامب على رغبته.. فسيكون جو بايدن الرئيس المقبل ".

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، أصبح المرشح الرئاسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأمريكية في التاريخ - مع وجود العديد من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد.

وأوضحت أن حصيلة الأصوات الحالية البالغة 69،759،833 تتجاوز 69،498،516 التي جمعها باراك أوباما في عام 2008 ، وهو الرقم القياسي السابق. يزيد العدد الإجمالي بالفعل بأكثر من 3.9 مليون عن عدد الأصوات التي حصلت عليها هيلاري كلينتون في عام 2016 عندما فازت بالتصويت الشعبي لكنها خسرت الرئاسة أمام دونالد ترامب.

فيما يبلغ إجمالي أصوات ترامب حتى الآن - 67160663 – ليحقق هو أيضًا أصوات أكثر مما حققه في عام 2016 ، وأكثر من أرقام أوباما في عام 2012. ويضع ذلك ترامب في المرتبة الثالثة على قائمة جميع الأوقات.

واعتبرت "الجارديان" إنه مؤشر على مدى ارتفاع نسبة المشاركة ، حيث أدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر.

وتفوق جو بايدن بفارق ضئيل على دونالد ترامب في ميشيجان ، ومن المتوقع أن يفوز بولاية ويسكونسن في هذا السباق الرئاسي الأمريكي ، ومن المحتمل أن يتحول لون ولايتين أخريين إلى اللون الأزرق بعد فوزه بأريزونا بالفعل ودفع سعيه إلى البيت الأبيض.

قال فريق حملة الديمقراطيين إنهم يتوقعون أن يتم إعلان النصر لصالحهم "ظهر هذا اليوم" بتوقيت الولايات المتحدة، وهم مستعدون لخوض معركة قانونية مع الرئيس بعد أن أعلن النصر قبل الأوان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وادعى بلا أساس أن العملية قد سقطت ضحية "تزوير" غير محدد ، داعياً المحكمة العليا الأمريكية للتدخل ووقف العد المستمر للأصوات في الولايات الرئيسية.

 


ترامب

الانتخابات الامريكية

بايدن

انتخابات امريكا 2020

نتائج الانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة