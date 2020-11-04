مستشارة حملة بايدن: سنعلن الفوز بمجرد الوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا

كتبت رباب فتحى

شددت أنيتا دن، كبيرة مستشاري حملة بايدن، مرة أخرى اليوم، على أن الحملة واثقة من حصولها على 270 صوتًا انتخابيًا، قائلة إن المرشح الديمقراطى، جو بايدن سيعلن النصر بمجرد أن تعتقد الحملة أنهم وصلوا إلى هذا الرقم، بغض النظر عما إذا كانت وسائل الإعلام ستعلن من الفائز فى السباقات.

وقالت دن للصحفيين: "أعتقد أنه في نهاية اليوم قلنا دائمًا أن الهدف كان الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا ونشعر بثقة كبيرة أنه بعد فرز الأصوات، سيكون هذا هو الوضع الذي سيكون فيه التصويت: أعلى من 270".

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن سيعلن النصر حتى لو لم يتم حسم جميع نتائج الولايات من قبل الشبكات، أجابت: "إذا شعرنا بالراحة أنه حصل على 270 صوتًا انتخابيًا، نعم، سنعلن".

وقالت جين أومالي ديلون، من حملة المرشح الديمقراطى، جو بايدن في مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين يوم الأربعاء "ادعى رئيس الولايات المتحدة زوراً أنه فاز بهذا السباق ثم طالب بإيقاف عد الأصوات.. لنكون واضحين بشأن شيء ما، إذا حصل دونالد ترامب على رغبته.. فسيكون جو بايدن الرئيس المقبل ".

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، أصبح المرشح الرئاسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأمريكية في التاريخ - مع وجود العديد من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد.

وأوضحت أن حصيلة الأصوات الحالية البالغة 69،759،833 تتجاوز 69،498،516 التي جمعها باراك أوباما في عام 2008 ، وهو الرقم القياسي السابق. يزيد العدد الإجمالي بالفعل بأكثر من 3.9 مليون عن عدد الأصوات التي حصلت عليها هيلاري كلينتون في عام 2016 عندما فازت بالتصويت الشعبي لكنها خسرت الرئاسة أمام دونالد ترامب.

فيما يبلغ إجمالي أصوات ترامب حتى الآن - 67160663 – ليحقق هو أيضًا أصوات أكثر مما حققه في عام 2016 ، وأكثر من أرقام أوباما في عام 2012. ويضع ذلك ترامب في المرتبة الثالثة على قائمة جميع الأوقات.

واعتبرت "الجارديان" إنه مؤشر على مدى ارتفاع نسبة المشاركة ، حيث أدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر.

وتفوق جو بايدن بفارق ضئيل على دونالد ترامب في ميشيجان ، ومن المتوقع أن يفوز بولاية ويسكونسن في هذا السباق الرئاسي الأمريكي ، ومن المحتمل أن يتحول لون ولايتين أخريين إلى اللون الأزرق بعد فوزه بأريزونا بالفعل ودفع سعيه إلى البيت الأبيض.

قال فريق حملة الديمقراطيين إنهم يتوقعون أن يتم إعلان النصر لصالحهم "ظهر هذا اليوم" بتوقيت الولايات المتحدة، وهم مستعدون لخوض معركة قانونية مع الرئيس بعد أن أعلن النصر قبل الأوان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وادعى بلا أساس أن العملية قد سقطت ضحية "تزوير" غير محدد ، داعياً المحكمة العليا الأمريكية للتدخل ووقف العد المستمر للأصوات في الولايات الرئيسية.