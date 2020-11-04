اليوم السابع
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مدير "العمل الدولية" بالقاهرة: مصر تمكنت من تقليل تأثير كورونا على الاقتصاد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:16 ص
مدير "العمل الدولية" بالقاهرة: مصر تمكنت من تقليل تأثير كورونا على الاقتصاد إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
كتب محمد عبد المجيد

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قال إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن السلطات المصرية اتخذت إجراءات من منطلق توقعها للموجة الأولى فى مارس، مثل الإغلاق المبكر للمطاعم والمحال التجارية، مؤكدا على أن مصر لعبت دور إيجابى، حيث تمكنت من تقليل أو الحد من تأثير الجائحة على الاقتصاد، والعمل على الحفاظ على الاقتصاد فى مساره الصحيح حتى الأن

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أنه بعد الموجة الأولى وبعد الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية، سعدنا بالعمل مع شركائنا من وزارة القوى العاملة للبحث عن أليات الدعم لتعزيز إجراءات السلامة فيما يتعلق بالتباعد الإجتماعى وبيئة العمل، مؤكدا مواصلتهم تطبيق هذه الإجراءات حتى الأن فى الحياة اليومية، لتجنب الموجة الثانية. 

وأشار إيرك أوشلان، إلى أنهم منظمة ثلاثية الأطراف فى أسرة الأمم المتحدة ولها خصوصيتها، وفى مصر يعملون ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضا مع منظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، واتحاد الصناعات، وهناك العديد من البرامج التى يعملون على تعزيزها منذ فترة طويلة حتى قبل جائحة كورونا، لدعم بيئة العمل، وأيضا خلال فترة الأزمة لديهم برنامج محدد لتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، مؤكدا على أنهم يدعمون الشركات التى تعمل فى هذا البرنامج، وكيفية تحسين ظروف العمل، والنظر فى تأثير الأزمة على العمل اليومى

وأشار إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أنهم لديهم تعاون مع وزارة القوى العاملة فى مصر، وكذلك المجلس القومى للمرأة، واتحاد الصناعات المصرى، مؤكدا على تقديمهم الدعم للشركات، وكذلك القرارات التى تتخذها الحكومة لتخفيف أثار فيروس كورونا المستجد، وكذلك يمكنهم تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنهم يعملون على دعم بعض المشروعات التى أغلقت، لتخفيف بعض الأثار على الاقتصاد بشكل عام

 


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