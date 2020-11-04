محافظ الجيزة يعاين استكمال محور ترسا من اللبينى حتى المنصورية

كتب أسامة عبد الحميد

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على معاينة استكمال محور محمد أنور السادات ( ترسا) فى المسافة من محور اللبينى حتى طريق المنصورية والجارى إزالة العقارات التى تعترض خط التنظيم فى ضوء قرار نزع الملكية الصادر فى هذا الشأن، حتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كيلو متر ويكون بديلاً لشارع الهرم.



كما حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم لإختيار أحدهما بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً بأن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين وهو الأمر الذى لاقى قبولهم.



الجولة التى قام بها محافظ الجيزة تفقد خلالها أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة انهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية، حيث شملت شوارع جزيرة العرب والنيل والحصن والتى أكد خلالها راشد على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية بتلك المحاور المرورية الرئيسية وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاه وكذا مراعاة اللمسه الجمالية بها فى ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم.





































