اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يعاين استكمال محور ترسا من اللبينى حتى المنصورية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:52 ص
محافظ الجيزة يعاين استكمال محور ترسا من اللبينى حتى المنصورية جولة محافظ الجيزة
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على معاينة استكمال محور محمد أنور السادات ( ترسا) فى المسافة من محور اللبينى حتى طريق المنصورية والجارى إزالة العقارات التى تعترض خط التنظيم فى ضوء قرار نزع الملكية الصادر فى هذا الشأن، حتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كيلو متر ويكون بديلاً لشارع الهرم.

كما حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم لإختيار أحدهما بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً بأن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين وهو الأمر الذى لاقى قبولهم.

الجولة التى قام بها محافظ الجيزة تفقد خلالها أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة انهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية، حيث شملت شوارع جزيرة العرب والنيل والحصن والتى أكد خلالها راشد على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية بتلك المحاور المرورية الرئيسية وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاه وكذا مراعاة اللمسه الجمالية بها فى ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم.
 

mini_469A3517.MOV_000004440
 

 

mini_469A3517.MOV_000025160
 

 

 

mini_469A3519
 

 

 

mini_469A3523
 

 

 

mini_469A3524
 

 

 

mini_469A3532
 

 

 

mini_469A3538
 

 

 

mini_469A3541
 

 


 


محافظ الجيزة

محور ترسا

شارع الهرم

المحاور المرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة