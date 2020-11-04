اليوم السابع
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متحدث هيئة الدواء: لن يكون هناك نقص فى الأدوية خلال الفترة القادمة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:16 م
متحدث هيئة الدواء: لن يكون هناك نقص فى الأدوية خلال الفترة القادمة جانب من المداخلة ببرنامج مساء dmc
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إنه فى عز جائحة فيروس كورونا المستجد نجحت هيئة الدواء فى التنسيق مع كافة الجهات الصحية المعنية، سواء هيئة الشراء الموحد، أو شركات الأدوية أو شركات التوزيع، فى أنها تغطى جميع احتياجات البلاد من الأدوية أو المستحضرات الطبية.  
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن هناك بدائل كثيرة للأدوية متوافرة فى الصيدليات، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية استحدثت نظاما للرصد والمتابعة للأدوية، مما سيسمح بعدم وجود أى نواقص فى الأدوية والفيتامينات. 
 
ووجه الدكتور على الغمراوى، كلمته للصيادلة يطالبهم بعدم صرف الدواء للمستهلك بأكثر من احتياجاته الشخصية، مؤكدا طمأنة المصريين بأنه لن يكون لدينا أى نقص فى الأدوية خلال الفترة القادمة. 
 
وأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة وحتى وقتنا هذا تم تسجيل 379 مستحضر مطهر ومنظف للأيدى تم تسجيله، ومنتجاتهم موجودة حاليا بالأسواق. 
 

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