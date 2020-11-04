اليوم السابع
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مأساة 4 أشقاء يعانون من ضمور العضلات: بنموت كل لحظة من الألم.. صور

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:51 م
مأساة 4 أشقاء يعانون من ضمور العضلات: بنموت كل لحظة من الألم.. صور عائلة الاشقاء الاربعة
كتب كريم صبحى – أحمد إسماعيل

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جمعهم مرض واحد ينهش الجسم ويفقده القدرة على الحركة، ابرام وايمن وايمان وزاخر، قصة يعجز اللسان عن وصفها فهم في ريعان شبابهم، افقدهم المرض اللعين "ضمور العضلات" القدرة على الحركة والاستمتاع بطفولتهم وشبابهم، رغم كل ذلك من ألم شديد، لم تفارق الابتسامة وجوهم وأنهم راضيين بقضاء الله ولكن لديهم أمل فى العلاج والشفاء من ذلك المرض اللعين   .
 
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3 من الأشقاء 
 
يستقيظ الاشقاء الأربعة في الصباح بعد معاناة من مرض يفقد الإنسان القدرة على بذل آى مجهود، ولكن والدتهم وهبت حياتهما لخدمتهم رغم صعوبة تسهر على راحتهم حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كرمها كأم مثالية عم 2016 بسبب ما تقدمة لأولادها الأربعة المصابين بمرض ضمور عضلات .
 
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إحدى الأشقاء من ذوى الاحتياجات
 
ويقول والدهم إن أولاده الأربعة أصيبوا بمرض ضمور العضلات بسبب وراثي حيث أنه متزوج من ابنه خالته، مشيرا إلى أنه اكتشف أن ابنه الأكبر "ابرام " أصيب برمض ضمور عضلات في فترة طفولته وكان يمشى بصعوبة حتى وصل إلى المرحلة الابتدائية، وأصبح غير قادر على الحركة تماما، ثم ابنه ايمن الذى كان يمشى بصعوبة في طفولته حتى اصبح غير قادر على الحركة وهو في المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن ابنته ايمان وشقيقها زاخر أصيبوا بنفس المرض وأخبره الأطباء أن السبب في إصابة أولاده الأربعة يرجع إلى عامل وراثى ولكن علاجهم باهظ الثمن لا يتسطيع عليه ويأمل فى علاج أولاده  .
 
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الأشقاء الأربعة
 
بينما تقول والدتهم إنها تشعر بالعذاب من رويتها أولادها الأربعة وهم على كراسي متحركة لا ييعيشون حياة طبيعية وهم في ريعان شبابهم، مشيرة الى أنها تبكى كل يوم وهى تشاهدهم غير قادرين على الحركة وياصبوا بألم شديد في كل حركة يقومون بها فهو مرض ينهش الجسم ويضعفه .
 
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الأشقاء الأربعة مع والداهيما
 
بينما يقول إبرام الأخ الأكبر، إنه يجد يعيش حياة صعبة بسبب مرض ضمور العضلات فهو مرض يضعف الجسم ويفقده القدرة على الحركة خاصة مع تقدم العمر، مشيرا الى أن ينتهى في الحالات بموت المريض، مشيرا الى أن ذلك المرض له علاج ولكنه باهظ الثمن فهو يتمنى أن يعود إنسان طبيعى .
 
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الشقيقة تروى مأساتها
 
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احد الأشقاء يشرح كيفية تفاصيل موائمته مع المرض
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أحد الأشقاء يتجه إلى حجز الجلوس فى شقته

 


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