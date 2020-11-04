"كونجرس التأمين الطبى" يمنح وزير المالية جائزة المساهمة الأكثر تميزًا 2020

كتب - أحمد يعقوب

كرَّم «كونجرس التأمين الطبى والرعاية الصحية الأفروآسيوى» الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومنحه جائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزًا فى قطاع التأمين» خلال عام ٢٠٢٠، لإسهاماته الرائدة فى صناعة التأمين والرعاية الصحية، وجهوده الملموسة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتحقيق حلم المصريين بتطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال رئاسته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ النابعة من إيمانه الكامل بأهمية الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى بمحوريها: الصحة، والتعليم؛ باعتبارها الركيزة الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

أعرب الدكتور محمد معيط، عن سعادته بهذا التكريم الذى يستوجب توجيه الشكر لشركاء النجاح فى انطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل: اللجنة القومية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية ووزارة المالية ومصالحها، موضحًا أننا نتطلع أن يكون قطاع التأمين، أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر.

قال إننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

أوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أن كونجرس التأمين الطبى والرعاية الصحية الأفروآسيوى، يُعد فرصة لتبادل الخبرات فى صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية والتعاون الفعَّال بين القطاعين الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية «كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية»، باعتباره منصة جديدة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية ورواد هذه الصناعة، على النحو الذى يُسهم فى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية، فى المنطقة الأفروآسيوية، مثَّمنًا فكرة المسابقة فى تحفيز جميع العاملين فى هذا القطاع الحيوى على بذل قصارى جهدهم لتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة العالمية.

قال الدكتور عادل منير رئيس كونجرس التأمين الطبى والرعاية الصحية الأفروآسيوى، إنه تم منح الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزًا فى قطاع التأمين» خلال عام ٢٠٢٠؛ لبصماته الواضحة فى صناعة التأمين والرعاية الصحية، التى تحظى بكل التقدير وتستحق الثناء والتكريم، لافتًا إلى أهمية صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في استقرار الأداء الاقتصادي للدول لاسيما فى ظل أزمة كورونا وما تسببت فيه من خسائر اقتصادية تحمل قطاع التأمين وإعادة التأمين عبء تعويضها بجانب الحكومات.

أشار إلي أن الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين FAIR أنشأ كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية لتطوير هذا القطاع المهم ومنتجاته من أجل العمل علي انتشارها بشكل أوسع في دول أفريقيا وآسيا، لما له من أهمية مباشرة في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمعات، كنظام تكاملي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع، ولتحفيز هذه الصناعة والعاملين بها ورفع روح المنافسة بينهم.

والشركات الفائزة في مسابقة الكونجرس الأفروأسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية لهذا العام هى: شركة مصر لتأمينات الحياة بجائزة «تأمينات الحياة الأفضل»، وشركة «جى. اى. جى للتأمين – مصر» جائزة «التأمينات العامة الأفضل»، وشركة «وثاق للتأمين التكافلي – مصر» جائزة «التأمين التكافلي العام الأفضل» والشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي جائزة «التأمين التكافلي العائلي الأفضل»، و«HDFC International Life and Re Company Limited» جائزة «إعادة التأمين الأفضل»، وشركة «أكسا للتأمين – مصر» جائزة «منتج التأمين الصحي الفردي الأكثر ابتكارًا»، وشركة «ميتلايف لتأمينات الحياة – مصر» جائزة «منتج التأمين الصحي الجماعي الأكثر ابتكارًا»، وشركة «عناية مصر للرعاية الصحية» جائزة «إدارة برامج الرعاية الصحية الأفضل»، وشركة «فيوتشر للوساطة التأمينية» جائزة «الشركة ذات المبادرة التكنولوجية الأفضل»، وشركة «ويليس تاورز واتسن للوساطة التأمينية» جائزة «وسيط التأمين الأفضل»، ومجموعة «بروكنت الشرق الأوسط» «جائزة مستشار التأمين الأفضل»، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي جائزة «مقدم الخدمة الأكثر ابتكارًا»، وشركة «ميدمارك للوساطة التأمينية» جائزة «مقدم خدمة العملاء الأفضل»، وشركة «رويال للتأمين» جائزة «المساهمة الجماعية الأكثر تميزًا».



وزير المالية خلال كلمته



وزير المالية يتسلم الجائزة



محمد معيط وزير الماليه



جانب من الاحتفاليه



وزير الماليه