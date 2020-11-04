اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

قرنية العين يمكن أن تقاوم العدوى بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:00 م
قرنية العين يمكن أن تقاوم العدوى بفيروس كورونا المستجد العين وفيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير النتائج الجديدة التي توصل إليها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إلى أن قرنية العين يمكن أن تقاوم العدوى من فيروس كورونا الجديد. وفقا لدراستهم المنشورة في مجلة Cell Reports.

وعلى الرغم من أن فيروس الهربس البسيط يمكن أن يصيب القرنية وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم في المرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، إلا أن الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، لا يبدو أنه يتكاثر في القرنية البشرية.

ومع ذلك، لم يحدد الباحثون بعد ما إذا كانت الأنسجة الأخرى داخل وحول القرنية ، مثل القنوات الدمعية والملتحمة ، معرضة للإصابة بالفيروس،

قرنية العين قد تقاوم كورونا
قرنية العين قد تقاوم كورونا

 

قال المؤلف الأول للدراسة، أن النتائج التي توصلنا إليها لا تثبت أن جميع القرنيات مقاومة لفيروس كورونا، لكن كل قرنية متبرع بها قمنا باختبارها كانت مقاومة لفيروس كورونا الجديد، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لدى مجموعة فرعية من الناس قرنيات تدعم نمو الفيروس، لكن أيا من القرنيات التي درسناها لم تدعم نمو كورونا - CoV-2."

يعاني بعض مرضى كورونا من أعراض العين، مثل التهاب الملتحمة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت العدوى الفيروسية تسبب ذلك، يمكن أن تكون مرتبطة بالتهاب ثانوي"، ومن المعروف أن القرنية والملتحمة تحتويان على مستقبلات لفيروس كورونا الجديد ، لكن في دراساتنا وجدنا أن الفيروس لم يتكاثر في القرنية.

أظهرت الأبحاث السابقة في أنسجة القرنية البشرية والفئران أن فيروس زيكا يمكن أن يذرف بالبكاء ، لذا أراد الباحثون معرفة ما إذا كانت القرنية يمكن أن تكون بمثابة نقطة دخول لـ فيروس كورونا أم لا، حيث اختبر الفريق ذلك، عن طريق تعريض أنسجة العين للفيروسات المختلفة وملاحظة ما إذا كان بإمكانهم النمو والتكاثر، كما حددوا المواد الرئيسية في أنسجة القرنية التي يمكن أن تعزز أو تمنع نمو الفيروس.

أحد الموانع التي حددوها يسمى الإنترفيرون لامدا، ووجدوا أن الإنترفيرون لامدا يمنع النمو الفعال لفيروس زيكا وفيروس الهربس البسيط في القرنية،  ولكن مع فيروس كورونا -CoV-2 ، لم تؤثر مستويات المادة على إمكانية تكاثر الفيروس.

هذا مطمئن للفريق البحثى، الذي قال إنه يشير إلى أن COVID-19 ربما لا يمكن أن ينتقل من خلال زرع القرنية أو إجراءات مماثلة في العين، أو أن فيروس كورونا الجديد لا يبدو أنه قادر على اختراق القرنية".

ومع ذلك ، أضاف الفريق أنه بسبب الأمور المجهولة التي تتعلق بالقنوات الدمعية والملتحمة ، فمن السابق لأوانه تجاهل أهمية حماية العين، فمن المهم احترام ما يستطيع هذا الفيروس القيام به واتخاذ الاحتياطات المناسبة"، لأن  دراساتنا ليست سوى البداية، ونحتاج إلى دراسات إكلينيكية أكبر لمساعدتنا على فهم أفضل لجميع الطرق المحتملة لانتقال السارس- CoV-2 ، بما في ذلك العين ".

 

 


العين وفيروس كورونا

كورونا يخترق العين

قرنية العين وكورونا

انتقال كورونا من العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

أطباء الشرقية تتعهد بإحالة أحد أعضائها متهم بالتحرش للتأديب حال الإدانة

أطباء الشرقية تتعهد بإحالة أحد أعضائها متهم بالتحرش للتأديب حال الإدانة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة