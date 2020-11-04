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فيديو.. لغة الجسد تفك ألغاز الانتخابات الأمريكية 2020

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:14 م
فيديو.. لغة الجسد تفك ألغاز الانتخابات الأمريكية 2020 ترامب وبايدن
كتبت - شيماء سمير

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دخلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 مرحلة الحسم مع انطلاق التصويت الرسمى الثلاثاء، ومع هذا الانطلاق اتجهت أنظار العالم بأكمله للبيت الأبيض، متابعين مؤشرات التصويت والنتائج الأولية، ومترقبين النتيجة النهائية التى ستحسم الجدل بفوز أحد المرشحين: دونالد ترامب أو جو بايدن.

خبير لغة الجسد تامر شلبى يقول: "ترامب" يبدو واثقا فى نفسه وتظهر الثقة من حركات كتفيه ونبرة الصوت وتشير حركات يديه المتركزة فى اتجاه واحدإلى اعتداده بنفسه وبما يفعله أيضًا

فى المقبل اعتمد بايدن على الأسلوب التحفيزى وجاءت حركات يديه من الداخل للخارج محاولا التأثير على المستمعين كأنه يفتح شيئا ما أو يوحى بأنه يفتح صدره للجمهور

لغة جسد ميلانيا ترامب بدت قلقة  كأنها تتخذ وضع الهجوم كانت متوترة بعض الشىء وفى عينيها نظرات خفية كمن يدارى القلق أو يفتش عن شىء ضائع

 


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