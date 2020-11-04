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فوز ترامب بولاية فلوريدا و29 مقعداً فى المجمع الانتخابى

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:17 ص
فوز ترامب بولاية فلوريدا و29 مقعداً فى المجمع الانتخابى الانتخابات الأمريكية
كتب عامر مصطفى

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أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن ترامب يفوز بولاية فلوريدا و29 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وفى وقت سابق أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايتي نبراسكا ووايومينج، كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترامب بولاية ساوث داكوتا.

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.


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