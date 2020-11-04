علاج هرمونى يساعد فى تعافى مرضى المتلازمة التنفسية الحادة

كتبت إيناس البنا

درس فريق طبى من كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأمريكية، لسنوات ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام هرمون الغدة الدرقية الشائع، لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وهي نوع مميت غالبًا من فشل الرئة. طبقا لموقع " HealthDay

حصل الأطباء على موافقة اتحادية في أواخر العام الماضي لاختبار العلاج ، لذلك عندما تسبب فيروس كوورنا بزيادة مفاجئة في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، كانوا جاهزين لاستقبال أول مريض لهم .

طور الفريق أبحاثهم الفريدة لمزود طبي إقليمي في عالم من دراسات كورونا الحضرية والأكاديمية، إلى المرحلة الثانية من دراسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتفاءل الأطباء بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه علاجهم وسط الوباء.



العلاج الهرمونى

قال ريتش ، اختصاصي أمراض الرئة: "كان هناك الكثير من العلوم عالية التقنية لفهم هذه البيولوجيا ، فهذا ليس عقارًا مصممًا. هذا شيء نعرف أن الرئة تحتاجه وتستخدمه."

وجد الفريق الطبي، أن رئتي الضحايا من فيروس كورونا تفتقران إلى هرمون T3 ، وهو هرمون الغدة الدرقية الذي يمكن عادةً اكتشافه.

ووفقا للأطباء، يقلل هرمون الغدة الدرقية، الالتهاب ويقنع الخلايا الظهارية في الرئتين لامتصاص السوائل، وهو أمر حيوي لمرضى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث إن جزءا من إصابة الرئة الحادة المصاحبة لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، هو أن الرئتين تتسربان وتميلان إلى الامتلاء بالسوائل، وهذا يجعل من الصعب إدخال الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون."

العلاج مفيد لعلاج الضائقة التنفسية

وبعد أن توقفت التجربة مؤقتًا لأشهر بعد علاج حالة مريض كورونا لمراجعة السلامة ، تلقي الفريق البحثى مؤخرًا الضوء الأخضر لإعطاء العلاج لمزيد من المرضى في ويخططون للتوسع إلى ثلاثة مستشفيات أمريكية .

تتمثل الخطوة التالية لإثبات السبب والنتيجة في تجنيد 68 مريضًا يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة من COVID-19 أو أسباب أخرى للدراسة المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير ، ومقارنة 50 مريضًا يتلقون العلاج الهرمون من الغدة الدرقية T3 التكميلي مع 18 ممن يتلقون رعاية قياسية.

يقوم الأطباء بإعطاء الهرمون مباشرة إلى رئتي المريض من خلال أنبوب التنفس، وهذا جزء جديد من هذه الدراسة ، حيث أن المرضى قد تلقوا هرمونات الغدة الدرقية لسنوات ، ولكنهم لم يدخلوا مباشرة إلى رئتيهم بهذه الطريقة.

مشاكل التنفس

وقال الفريق: "نأمل في الواقع أن يعمل هذا العلاج مع بعض الأمراض الأخرى بالإضافة إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة