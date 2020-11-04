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صور.. بدء اجتماع الحكومة لبحث مواعيد غلق المحال العامة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:15 ص
صور.. بدء اجتماع الحكومة لبحث مواعيد غلق المحال العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من القرارات ومنها مواعيد غلق المحال، والتى ستتحدد وفقا لكل محافظة وحسب فصلى الشتاء والصيف. ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة  لإغلاق المحال والورش والمنشآت:
 
-تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 وتختلف فى الصيف عن الشتاء
-أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء 
-وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل
-غلق المحال التجارية في الـ10 مساء فى الشتاء والـ11 مساء صيفاً
- غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة
-يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة
-غلق المولات فى الـ10 مساءا كما يطبق حاليا
- السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (1)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (2)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (3)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (4)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (5)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (6)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (7)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (8)
 
 

غلق المحال

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الحكومة

مصطفى مدبولى

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الصيدليات

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