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صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:38 ص
صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء  حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
 
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اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (1)
 

اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (2)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (3)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (4)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (5)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (6)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (7)
 
اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (8)
 
 

غلق المدارس

التربية والتعليم

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