شعبة الأدوية: توفير الدواء بسعر منافس يتطلب توسيع إنتاج الشركات الصغيرة

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الملفات التى تعمل على تنفيذها الشعبة، هى مخاطبة هيئة الدواء المصرية توسيع قاعدة التنافس بين شركات الدواء الكبيرة مع الصغيرة منها والمتوسطة، حيث أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يحظى بنفس الميزات الممنوحة لشركات الدواء الكبيرة.

وأوضح، أن لدينا 160 مصنع للدواء من فئة الانتاج الكبير وتستحوذ على النسبة الأكبر من السوق المحلى ، وما يقارب 200 مصنع متوسط و1000 شركة صغيرة .

وأضاف عوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن توسيع قاعدة إنتاج الدواء ودخول منتجين جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة يعود بالفائدة على المواطن المصرى الذى يحظى بتنوع فى منتجات الدواء وبأسعار منافسة فى مواجهة ارتفاع سعره من الشركات الكبرى التى تحتكر السوق المحلى ، موضحا أن أزمة كورونا والاعتماد على شركات اضافية لانتاج دواء أزيسرومايسين المستخدم فى بروتوكول علاج الفيروس كان لها دور فعال فى ضخ كميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين وتنتجه حاليا ما يقرب من 30 شركة بعد أن كان 6 شركات فقط .

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سرعة التسجيل وانهاء الاجراءات من قبل هيئة الدواء المصرية ، وأن يكون هناك مرونة فى التواصل معها وحل مشاكل تسعير الدواء وتأخير التسجيل ، موضحا أن هناك 160 مصنع مرخص الكثير منهم لا ينتج أكثر من 10% طاقتهم ، كما أن هناك ما يقرب من 80 مصنع تحت الإنشاء وجارى الانتهاء منها وافتتاحها قريبا ولابد من سرعة انهاء إجراءات تسجيل الدواء فى مدة لا تزيد عن عام والتى تستمر حاليا ل 5 أعوام.

وتعقد الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماع مجلس الإدارة الثانى لها مساء اليوم وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الدواء فى مصر بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية كما سوف يناقش كيفية التعاون مع سلامة الغذاء لزيادة تسجيل المكملات الغذائية الخاصه برفع جهاز المناعه ، بالإضافة إلى بحث العوائق والتحديات التى تواجه التصدير.