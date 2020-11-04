رسيما.. ترامب يفوز بولاية تكساس ويؤمن 38 صوتا انتخابيا

كتبت رباب فتحى

أعلنت وكالة أسوشيتد برس عن فوز دونالد ترامب رسميًا بولاية تكساس وصوتها الانتخابي البالغ 38 صوتًا.

ويأمل الديمقراطيين في قلب الولاية المحافظة تقليديا، بعد أن سجلت تكساس مستويات قياسية من الإقبال على التصويت.

وكان فاز الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بولاية فلوريدا المحورية، ليحصل على 29 صوتا، وأوهايو الرئيسية فى السباق كذلك، ليحصل على 18 صوتًا انتخابيًا وأيوا (ستة أصوات) إلى جانب مونتانا (ثلاثة أصوات).

حصل دونالد ترامب الآن على 145 صوتًا ، في حين أن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن الأخير لمينيسوتا يضع المرشح الديمقراطي عند 223 صوتًا.

وفاز دونالد ترامب بـ 21 ولاية بإجمالي 145 صوتًا انتخابيًا هى: كنتاكي ، وست فرجينيا ، وساوث كارولينا ، وألاباما ، وميسيسيبي ، وتينيسي ، وأوكلاهوما، وأركنساس ، وإنديانا ، وداكوتا الشمالية ، وداكوتا الجنوبية ، ووايومنغ ، ولويزيانا ، ونبراسكا ، وكانساس ، وميسوري ، ايداهو ويوتا.

أما جو بايدن، ففاز بـ 18 ولاية بإجمالي 223 صوتًا انتخابيًا: فيرمونت ، فيرجينيا ، كونيتيكت ، ديلاوير ، إلينوي ، ماريلاند ، ماساتشوستس ، نيو جيرسي ، رود آيلاند ، نيويورك ، نيو مكسيكو ، مقاطعة كولومبيا ، كولورادو ، كاليفورنيا ، أوريجون ، واشنطن وهاواي.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.