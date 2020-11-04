اليوم السابع
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الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:47 م
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رئيس هيئة السوق المالية السعودية: خطط الطرح العام الأولى تبدو كثيفة للغاية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:07 م
رئيس هيئة السوق المالية السعودية: خطط الطرح العام الأولى تبدو كثيفة للغاية البورصة السعودية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز اليوم الأربعاء، إن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية.

وأضاف أن هناك حاليا 15 طلبا لعمليات إدراج جديدة بالبورصة السعودية وهي الأكبر في المنطقة.

 


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