رئيس هيئة السوق المالية السعودية: خطط الطرح العام الأولى تبدو كثيفة للغاية

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز اليوم الأربعاء، إن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية.
وأضاف أن هناك حاليا 15 طلبا لعمليات إدراج جديدة بالبورصة السعودية وهي الأكبر في المنطقة.
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قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز اليوم الأربعاء، إن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية.
وأضاف أن هناك حاليا 15 طلبا لعمليات إدراج جديدة بالبورصة السعودية وهي الأكبر في المنطقة.
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