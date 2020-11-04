درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورا مهما فى انتشار كورونا.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

في بداية جائحة فيروس كورونا، كانت هناك آمال كبيرة في أن درجات الحرارة في الصيف يمكن أن تقلل من انتشاره، إلا أن العلاقة بين الطقس و COVID-19 لا تزال موضوعًا مقلقاً، وأوضح البحث الذي أجرته جامعة تكساس ونشر في مجلة " International Journal of Environmental Research and Public Health"، دور الطقس في عدوى كورونا ، حيث وجدت دراسة جديدة أن درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورًا مهمًا في انتشار فيروس كورونا.



الطقش وفيروس كورونا

هذا يعني أنه سواء كان الجو حارًا أو باردًا في الخارج ، فإن انتقال COVID-19 من شخص إلى آخر يعتمد بالكامل تقريبًا على السلوك البشري.

حددت الدراسة الطقس على أنه "درجة حرارة هواء مكافئة"، والتي تجمع بين درجة الحرارة والرطوبة في قيمة واحدة، حيث قام العلماء بتحليل كيفية تتبع هذه القيمة مع انتشار فيروس كورونا في مناطق مختلفة من مارس إلى يوليو 2020 ، مع نطاقها الذي يتراوح من الولايات والمقاطعات الأمريكية ، إلى البلدان والمناطق والعالم بأسره.

حقق الباحثون أيضًا في العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والسلوك البشري، باستخدام بيانات الهاتف المحمول لدراسة عادات السفر.وجد العلماء أن الطقس ليس له أي تأثير تقريبًا، وعندما تمت مقارنتها مع عوامل أخرى باستخدام مقياس إحصائي يقسم المساهمة النسبية لكل عامل نحو نتيجة معينة ، كانت الأهمية النسبية للطقس على نطاق المقاطعة أقل من 3٪ ، مع عدم وجود إشارة إلى أن نوعًا معينًا من الطقس يعزز الانتشار على حساب آخر.

الافتراضات حول كيفية استجابة فيروس كورونا للطقس تستند إلى حد كبير إلى الدراسات التي أجريت في المعامل على الفيروسات ذات الصلة، وقال الباحثون إن هذه الدراسة توضح أهمية الدراسات التي تحلل كيفية انتشار فيروس كورونا في المجتمعات البشرية.

قال، أستاذ علوم الغلاف الجوي بجامعة جورجيا والذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن البحث يقدم رؤى مهمة حول الطقس وفيروس كورونا عبر المقاييس، حيث يوضح هذا العمل المهم بعض التلميحات حول اتصالات الطقس-COVID-19 ويسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة التحديات العلمية بالمقاييس المناسبة".