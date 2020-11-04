اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورا مهما فى انتشار كورونا.. دراسة توضح

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:00 ص
درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورا مهما فى انتشار كورونا.. دراسة توضح الرطوبة والطقس لا يؤثران فى انتشار كورونا ـ ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في بداية جائحة فيروس كورونا، كانت هناك آمال كبيرة في أن درجات الحرارة في الصيف يمكن أن تقلل من انتشاره، إلا أن العلاقة بين الطقس و COVID-19 لا تزال موضوعًا مقلقاً، وأوضح البحث الذي أجرته جامعة تكساس ونشر في مجلة " International Journal of Environmental Research and Public Health"،  دور الطقس في عدوى كورونا ، حيث وجدت دراسة جديدة أن درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورًا مهمًا في انتشار فيروس كورونا.

الطقش وفيروس كورونا
الطقش وفيروس كورونا

 

هذا يعني أنه سواء كان الجو حارًا أو باردًا في الخارج ، فإن انتقال COVID-19 من شخص إلى آخر يعتمد بالكامل تقريبًا على السلوك البشري.

 

حددت الدراسة الطقس على أنه "درجة حرارة هواء مكافئة"، والتي تجمع بين درجة الحرارة والرطوبة في قيمة واحدة، حيث قام العلماء بتحليل كيفية تتبع هذه القيمة مع انتشار فيروس كورونا في مناطق مختلفة من مارس إلى يوليو 2020 ، مع نطاقها الذي يتراوح من الولايات والمقاطعات الأمريكية ، إلى البلدان والمناطق والعالم بأسره.

حقق الباحثون أيضًا في العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والسلوك البشري، باستخدام بيانات الهاتف المحمول لدراسة عادات السفر.وجد العلماء أن الطقس ليس له أي تأثير تقريبًا، وعندما تمت مقارنتها مع عوامل أخرى باستخدام مقياس إحصائي يقسم المساهمة النسبية لكل عامل نحو نتيجة معينة ، كانت الأهمية النسبية للطقس على نطاق المقاطعة أقل من 3٪ ، مع عدم وجود إشارة إلى أن نوعًا معينًا من الطقس يعزز الانتشار على حساب آخر.

الافتراضات حول كيفية استجابة فيروس كورونا للطقس تستند إلى حد كبير إلى الدراسات التي أجريت في المعامل على الفيروسات ذات الصلة، وقال الباحثون إن هذه الدراسة توضح أهمية الدراسات التي تحلل كيفية انتشار فيروس كورونا في المجتمعات البشرية.

قال، أستاذ علوم الغلاف الجوي بجامعة جورجيا والذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن البحث يقدم رؤى مهمة حول الطقس وفيروس كورونا عبر المقاييس، حيث يوضح هذا العمل المهم بعض التلميحات حول اتصالات الطقس-COVID-19 ويسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة التحديات العلمية بالمقاييس المناسبة".

 

 


الطقس وفيروس كورونا

فيروس كورونا

درجات الحرارة وكورونا

COVID

اخبار الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يواصلون اجتماعات سد النهضة اليوم

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يواصلون اجتماعات سد النهضة اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة