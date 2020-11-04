حملة ترامب: يوجد أموات صوتوا فى فيلاديلفيا.. وهناك 100 ألف صوت تم التلاعب بها

كتبت: نهال أبو السعود

قال رودي جيلياني، القيادي بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، في مؤتمر صحفي إن الديموقراطيين يريدون الفوز بطرق ملتوية، مؤكداً أن هناك أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها.

وقال جيلياني: "ولاية فيلاديلفيا معروفة بالغش والتلاعب في التصويت .. هناك الكثير من الأشخاص المتوفيين ادلوا بأصواتهم"

وأضاف رودي جيليان يان الديموقراطيين لم يسمحوا للمراقبين الجمهوريين بمراقبة عمليات الفرز والتصويت، وقال: "لابد انهم يخفون شيئا كبيرا .. انهم خائفين"، واكد ان الحملة ستلجأ للقضاء لكشف فساد الحزب الديموقراطي.

واكد العاملين بالحملة انه تم التلاعب بأكثر من 100 الف صوت انتخابي وبطاقة تصويت مبكر

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.