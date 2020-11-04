اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوي لوقف الفرز فى ميشيجان بعد تحرك مماثل فى ويسكونسن

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:09 م
حملة ترامب ترفع دعوي لوقف الفرز فى ميشيجان بعد تحرك مماثل فى ويسكونسن ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان المتأرجحة، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد فى ولاية ويسكونسن.

 

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "لم يتم تزويد حملة الرئيس ترامب بوصول حقيقي إلى العديد من مواقع الفرز لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيجان.. لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة دعوي تطالب ولاية ميشيجان بوقف الفرز حتى يتم منح حق وصول ذي مغزى، كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول، ويلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيجان وفي كل مكان آخر ".

 

وتقدم جو بايدن بفارق ضئيل في ميشيجان ، مما منحه ميزة في حالة التأرجح الرئيسية ، ولكن لا يزال يتعين عد العديد من بطاقات الاقتراع.

 

كما طالبت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن ، حيث تظهر النتائج أن جو بايدن يتقدم هناك بنحو 20 ألف صوت.

 

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "وردت تقارير عن مخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن مما يثير شكوكا جدية بشأن صحة النتائج." "الرئيس في حدود العتبة لطلب إعادة الفرز وسنفعل ذلك على الفور."

 

 

على الرغم من أن ترامب قد يطلب إعادة الفرز ، فمن غير المرجح أن يغير النتيجة النهائية في ويسكونسن بهامش يصل إلى 20000. حتى حلفاء ترامب ، مثل حاكم ولاية ويسكونسن السابق سكوت ووكر ، قالوا إن إعادة فرز الأصوات من غير المرجح أن تقلب الولاية.


ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية 2020

نتائج الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة