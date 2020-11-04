اليوم السابع
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حاكم ولاية نيجيرية يشيد بجهود "منظمة خريجى الأزهر" فى نشر الفكر الوسطى

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:43 م
حاكم ولاية نيجيرية يشيد بجهود "منظمة خريجى الأزهر" فى نشر الفكر الوسطى خلال استقبال حاكم ولاية بورنو بشمال نيجيريا
كتب لؤى على

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زار اليوم البروفيسور بابا غنا عمر - حاكم  ولاية بورنو بشمال نيجيريا المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم الوفد كل من بروفيسور دنداتى عبدالقادر - سفير دولة نيجيريا بالقاهرة ، والقنصل إبراهيم أحمد - مستشار السفارة، كان فى استقبالهم مسئولو المنظمة، لبحث سبل التعاون العلمية والثقافية بين المنظمة وولاية بورنو بنيجيريا .
 
قال البروفيسور بابا غانا عمر - حاكم ولاية بورنو خلال اللقاء: "إن عمق العلاقات الاستراتيجية، والإنسانية، و العلمية بين مصر ونيجيريا، هو الحافز الرئيس لزيارتنا وتواجدنا اليوم فى رحاب الأزهر الشريف،  لتعزيز علاقاتنا العلمية، والثقافية المشتركة، خاصة أننا نرسل أبنائنا للدراسة بالأزهر لينهلوا من علومه الوسطية المعتدلة، وليتشكل فكرهم  فى منأى عن بؤر الإرهاب والتطرف.
 
أكد أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على أن المنظمة لا تدخر جهدًا فى لم شمل الأزهريين عبر فروعها المنتشرة حول العالم، باعتبارها جسر التواصل الممتد بين الأزهريين والأزهر، بعد تخرجهم من الجامعة ورجوعهم لبلادهم .
 
وأشار ياسين إلى جهود المنظمة فى تفنيد الأفكار المتطرفة لجماعات الإرهاب، من خلال إصداراتها المختلفة فى هذا الصدد ، فضلًا عن حرصها لنقل العلم الأزهري لأئمة العالم الإسلامى والراغبين فى التعمق والاستزاده من علم الأزهر الوسطى على يد كبار علمائه الأجلاء، من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم ، مشيرًا إلى نجاح تجربة المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى تحقيق هذا الهدف خلال فترة انتشار جائحة كورونا .
 
من جانبه عبر السفير بروفيسور دنداتى عبدالقادر – سفير دولة نيجيريا بالقاهرة، عن امتنانه لهذه الزيارة، كما يأمل بمزيد من التعاون الثقافي المثمر بين سفارة نيجيريا والمنظمة،  مؤكدًا على أن المنظمة بحكم عالميتها تخاطب الأزهريين بالعالم الإسلامى، وتعتبر الذراع الممدود لنشر الفكر الوسطى وإظهار حقيقة الإسلام السمحة التى شوهها المتطرفون بفهمهم الخاطئ للدين . 
 
حضر اللقاء دكتور إبراهيم الهدهد – رئيس جامعة الأزهر سابقًا - المستشار العلمى للمنظمة، ودكتور عبدالدايم نصير - مستشار شيخ الأزهر - أمين عام المنظمة، وعدد من أعضاء سفارة نيجيريا بالقاهرة. 
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

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