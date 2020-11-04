اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تويتر يصنف تغريدة ترامب عن نتيجة الانتخابات بالمعلومات المضللة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:10 ص
تويتر يصنف تغريدة ترامب عن نتيجة الانتخابات بالمعلومات المضللة ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع موقع "تويتر" علامة المعلومات المضللة على تغريدة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول نتائج انتخابات الليلة.

 

قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سابقًا إنه سيصنف التغريدات التي تعلن قبل الأوان الفوز في السباق الرئاسي، والذي لا يزال قريبًا جدًا.

 

وأخفى تويتر التغريدة ومنح المتابع إمكانية الضغط عليها لإظهار المحتوى وكتب "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى"

 

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيين وقال إنه يحقق مكاسب انتخابية كبيرة حتى الآن، قائلا إنهم " يحاولون سرقة الانتخابات".

وأكد "لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع"!

 

وكتب فى تغريدة أخرى، "سأدلي ببيان الليلة. فوز كبير!"، ليلمح أنه ربما سيلعن فوزه ، وهو ما كان يخشاه بعض المراقبين، حيث أن ذلك سيدخل الانتخابات فى دوامة من الفوضى.

 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

 

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 


نتائج الانتخابات الامريكية

نتيجة الانتخابات الامريكية

اخبار الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الامريكية

الانتخابات الامريكية مباشر

نتائج الانتخابات الامريكية 2020

مؤشرات الانتخابات الامريكية

المجمع الانتخابي الانتخابات الامريكية

موعد نتيجة الانتخابات الامريكية

اخر اخبار الانتخابات الامريكية

نتيجة الانتخابات الامريكية 2020

نظام الانتخابات الامريكية

طريقة الانتخابات الامريكية

الانتخابات الامريكية بث مباشر

موعد اعلان نتيجة الانتخابات الامريكية

موعد اعلان نتائج الانتخابات الامريكية

انتخابات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة