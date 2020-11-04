تويتر يصنف تغريدة ترامب عن نتيجة الانتخابات بالمعلومات المضللة

كتبت رباب فتحى

وضع موقع "تويتر" علامة المعلومات المضللة على تغريدة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول نتائج انتخابات الليلة.

قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سابقًا إنه سيصنف التغريدات التي تعلن قبل الأوان الفوز في السباق الرئاسي، والذي لا يزال قريبًا جدًا.

وأخفى تويتر التغريدة ومنح المتابع إمكانية الضغط عليها لإظهار المحتوى وكتب "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى"

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيين وقال إنه يحقق مكاسب انتخابية كبيرة حتى الآن، قائلا إنهم " يحاولون سرقة الانتخابات".

وأكد "لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع"!

وكتب فى تغريدة أخرى، "سأدلي ببيان الليلة. فوز كبير!"، ليلمح أنه ربما سيلعن فوزه ، وهو ما كان يخشاه بعض المراقبين، حيث أن ذلك سيدخل الانتخابات فى دوامة من الفوضى.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .