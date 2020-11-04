توقعات بفوز ترامب فى إنديانا بـ11 صوتا بالمجمع الانتخابى

رويترز

قالت وكالة رويترز للأنباء بحسب إديسون ريسيرش، إن هناك توقعات بفوز ترامب فى إنديانا 11 صوتا فى المجمع الانتخابى، وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.