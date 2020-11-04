"تنمية المشروعات" يخصص 100 ألف جنيه لمشروعات تشغيل الفتيات بالشرقية

كتب إسلام سعيد

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتاحة تمويل قدره مائة ألف جنيه، لمشروعات تشغيل الفتيات ضمن مبادرة العناية بالصحة الإنجابية، والذى يتم تنفيذه في محافظة الشرقية.

وأوضح الجهاز في خطته التي تستهدف التوسع في التمويلات والوصول الي كافة الشرائح المجتمعية، أن الهدف من المشروع هو إتاحة فرص عمل جديدة للفتيات في برنامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، وذلك للارتقاء بصحة الأم والطفل وزيادة الوعي بالقضية السكانية في المجتمعات المستهدفة وتوفير فرص العمل.

وأشار الجهاز إلي أن مدة المشروع 18 شهر ويستهدف بطريقة مباشرة، المشرفات والمرشدات بالمشروع وفي الفئة العمرية من 18 الي 29 سنة، وبطريقة غير مباشرة يستهدف السيدات في البيئة العمرية من 15 إلي 45 سنة للسيدات في سن الحمل والإنجاب.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، كشفت تخصيص 140 مليون جنيه من الجهاز لتشغيل الشباب في مشروعات تطوير الخدمات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)

وأضافت خلال توقع عقود مع الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحه 27 مليون يورو لتمويل تنفيذ مشروعات الخدمة العامة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلي أن التمويلات موجهه لمجالات التدريب بغرض التشغيل ومشروعات محو الأمية وفي مجال الصحة وغيرها.