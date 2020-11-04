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تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة الزمالك والرجاء اليوم

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:30 ص
تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة الزمالك والرجاء اليوم ستاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة الدولي، لتأمين اللقاء المرتقب بين الزمالك المصرى والرجاء المغربى في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وكان الزمالك نجح فى الفوز بمباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

وتشمل خطط التأمين، العمل على تأمين دخول وخروج فريقي المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة المرتقبة، وتمتد خطة التأمين حتى نهاية المباراة.

وخاض الزمالك قبل ذلك مران على استاد القاهرة الدولى، والذى شهد تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تطبيقها في لقاء اليوم، مع خفض الحمل البدنى حتى لا يتعرض أي لاعب بالفريق لإصابة إلى جانب إشراك كل اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد نهاية البرامج التأهيلية للمصابين وعلى رأسهم الثنائى محمود علاء مدافع الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن الذى سيعود إلى قيادة الجبهة اليمنى في لقاء اليوم على حساب الصاعد أحمد عيد بعد تغيبه عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعافى منها مؤخراً، ليصبح جاهزاً لقيادة الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة في لقاء اليوم.

 


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