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تعرف على محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى 7 معلومات

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:00 م
تعرف على محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى 7 معلومات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور التى تم إدخالها الخدمة منذ أسابيع ضمن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.

１- عدلى منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو.

２-  المحطة تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا.

３-  المحطات عبارة عن 5 محطات معا تشمل محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وسكة حديد وشاتل باص وسوبر جيت.

４- محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا.

５-  المحطة ستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.

6- يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التى تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

7- جار استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.


الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

متروالنزهة

المرحلة بالخط الثالث للمترو

اخبار مصر

مترو عدلىمنصور

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