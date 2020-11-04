تعرف على محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى 7 معلومات

يقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور التى تم إدخالها الخدمة منذ أسابيع ضمن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.
１- عدلى منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو.
２- المحطة تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا.
３- المحطات عبارة عن 5 محطات معا تشمل محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وسكة حديد وشاتل باص وسوبر جيت.
４- محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا.
５- المحطة ستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.
6- يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التى تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.
7- جار استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.
تعرف على محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى 7 معلوماتالأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:00 م
مترو الأنفاق
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يقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور التى تم إدخالها الخدمة منذ أسابيع ضمن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.
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