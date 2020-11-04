تعرف على أسباب تراجع الواردات المصرية عام 2019 بنسة 6.7٪

كتب: مدحت عادل

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية إلى 76.4 مليار دولار عام 2019، مقابل 81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة تراجع قدرها 6.7٪.

ورصدت النشرة السنوية للجهاز، تراجع الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 67 مليار دولار عام 2019، مقابل 70 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪، كما انخفضت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتهـا 9.4 مليار دولار عام 2019، مقابل 12.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة تراجع بلغت 23.4٪.

وتركزت الواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2019، في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.7٪ من جملة الواردات المصرية، وسجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاضا بنسبة 11٪ لتصل قيمتها إلى 27.3 مليار دولار خــلال عـام 2019، مقـابل 30.7 مليار دولار لعام 2018، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفاعا بنسبة 2.4٪ لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دولار خـلال عام 2019، مقــابل 14 مليار دولار لعام 2018.

وتتبنى الدولة برنامجا طموحا من أجل مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات، بالتعاون مع المجالس التصديرية، إلى جانب العمل على خفض الواردات لتخفيف الضغط على الاحتياطي المصرى من النقد الأجنبي، وذلك عن طريق برنامج تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات لترشيد الاستيراد من الخارج، وخدمة الصناعة الوطنية وتوفير مزيدا من فرص العمل.