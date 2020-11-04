اليوم السابع
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تعرف على أسباب الإصابة بالإكزيما حول العين وأعراضها المختلفة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:00 ص
تعرف على أسباب الإصابة بالإكزيما حول العين وأعراضها المختلفة الاكزيما حول العين
كتبت هند عادل

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الإكزيما مرض جلدى يؤدى إلى احمرار الجلد وجفافه وتقشره، وقد تظهر الإكزيما بجانب العين أيضا،  وهى حالة قد تكون مزمنة وبعضها يختفى بالعلاج مع مرور الوقت، وفقا لتقرير لموقع healthline.

وهناك ثلاثة أنواع من الإكزيما وهى:
 

الإكزيما الاستشرائية: يصيب هذا النوع عادة الأطفال دون سن الخامسة يؤثر على 20 %من الأطفال وما يصل إلى 3 % من البالغين، فهو طويل الأمد وينتج عن مزيج من الاستعداد الوراثي والجهاز المناعي والبيئة.

إكزيما الاتصال: يمكن أن يحدث هذا عندما تهيج العوامل الخارجية ، مثل مستحضرات التجميل ، الجلد إنه نوع شائع من الإكزيما لدى البالغين ، على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص.

التهاب الجلد الدهني: هذه حالة مزمنة لا تسببها الحساسية أو مشاكل العناية الشخصية قد ينجم عن حالات طبية أخرى ، أو خميرة على الجلد ، أو الإجهاد ، أو البيئة.

كل هذه الأشكال من الإكزيما يمكن أن تؤثر على منطقة العين قد يكون هذا مزعجًا بشكل خاص لأن الجلد حول العين رقيق وحساس.

كيفية-علاج-التهاب-الجفن-في-العين

أعراض الإكزيما حول العين
 

الجلد المحيط بهم رقيق: يحتوي على حاجز لمنع المواد المسببة للحساسية أو دخول المواد الغريبة ، ولكن في بعض الناس قد يكون هذا ضعيفًا، يمكن أن يؤدي هذا إلى حساسية تسبب التهاب منطقة العين ، حتى عندما لا تتأثر أجزاء أخرى من الجسم.

حكة وجفاف الجلد، جلد أحمر منتفخ، جلد سميك، عيون متهيجة قد تحترق ولسعات، نتوءات مرتفعة، بثور، يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد التأتبي ببقع متقشرة وطيات إضافية من الجلد تحت أعينهم قد يؤدي التهاب الجلد الدهني إلى ظهور قشور يمكن أن تتقشر.

علاج-أكزيما-العين

يمكن أن تسبب حالات أخرى طفح جلدي أو تهيج حول العينين الأكزيما، على سبيل المثال ، التهاب الجفن هو حالة التهابية شائعة تصيب جلد الجفن. يؤثر التهاب الملتحمة التحسسي على الجزء الخارجي من العين ويمكن أن يندلع في ذروة مواسم الحساسية.

 


الاكزيما

أنواع الاكزيما

الاكزيما حول العين

اعراض الاكزيما

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