ترامب يتقدم بنسبة 54.1% من الأصوات على بايدن بنسبة 44.8 % حتى الآن

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أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب حسم نتيجة ولاية كنتاكي الأمريكية لصالحة، كما تقدم في 5 ولايات أخرى،ووفقا لخريطة الانتخابات الأمريكية لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فإن ترامب حسم ولاية كنتاكي فيما تقدم في ولايات نيوهامبشاير وفلوريدا وأنديانا فيرجينيا وجورجيا، وتظهر الخريطة أيضا أن المرشح الديمقراطي جو بايد حسم ولاية فيرمونت لصالحة.

ويتقدم ترامب حتى الآن بنسبة 54.1 بالمئة من الأصوات على المرشح الديمقراطى جو بايدن الذى حصل حتى الأن على 44.8 بالمئة حتى وقت النشر.



ولا تزال نتائج الانتخابات تتغير بين وقت وآخر؛ نظرا لاستمرار عمليات التصويت والفرز.