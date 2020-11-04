اليوم السابع
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط صعود 7 قطاعات

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:17 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتبت أمنية جلال

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5465.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 7.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4339.44 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحاً 11.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4404.19 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.6 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9976 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.08%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.
 
وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، يليه سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.40%، ثم سهم مجموعة الخليج للتامين بنسبة 6.61%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.88% يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5.56%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الخليج، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت صافي خسائر الخاص بمساهمي الشركة الأم، وبلغت 22.3 مليون دينار كويتي مقابل 319 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 6893%، وبلغت صافي الخسارة التشغيلية 7.4 مليون دينار كويتي مقابل 649.7 ألف دينار كويتي بنسبة نمو 1044%، لترتفع نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال المدفوع إلى 50.33%.
 
كما أعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت صافي خسارة بقيمة 369.4 ألف دينار كويتي مقابل 167.6 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 320%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 117.1 ألف دينار كويتي مقابل 648.5 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 82%.

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